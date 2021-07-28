Зеленский рассказал об ошибках в децентрализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необходимости подробного аудита второго этапа децентрализации республики. Об этом он высказался во время интервью на Всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация», сообщается на странице украинского президента в Facebook.

По его словам, аудит нужен для исправления ошибок и недопущения просчетов. Он также обратил внимание на особую ответственность местных властей в реализации реформы.

По его словам, руководителям территориальных общин «нужно научиться мыслить масштабно» и работать «во имя Украины», а не для удовлетворения «собственных политических амбиций».

В конце 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду проект изменения Конституции страны относительно децентрализации власти. В нем предлагалось заменить государственные администрации на префектов и выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область и Автономная Республика (АР) Крым. Позднее документ отозвали.

Реформа децентрализации проводится на Украине с 2014 года. Ее основной целью является передача полномочий и бюджетов от органов государственной власти местному самоуправлению.