Зеленский обеспокоился застоем судебной реформы на Украине

Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы на Украине

Совет судей Украины провалил избрание троих представителей в состав Этического совета, которые будут оценивать деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Обеспокоенность по этому поводу высказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

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По словам украинского лидера, он ни в коем случае не допустит блокирования судебной реформы. «Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость», — заявил Зеленский и пообещал наказать всех судей, кто своими действиями приводит реализацию реформы к застою.

Политик также поблагодарил международные организации, которые уже представили экспертов конкурсной комиссии для избрания членов ВККС и Этического совета.

12 июня 2021 года Владимир Зеленский подписал указ «О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы». Согласно документу, предлагается ввести механизм проверки на добродетель действующих судей Конституционного суда и прозрачную процедуру конкурсного отбора судей Конституционного суда Украины (КСУ) с возможностью привлекать международных экспертов.

В рамках реформы также возвращают уголовную ответственность за неправосудное решение. Между тем, в реформе есть немало недочетов. К примеру, законопроект фактически полностью передает все полномочия назначать членов Высшего совета правосудия (ВСП) новосозданному Этическому совету. Это противоречит Конституции, поскольку ограничивается право других субъектов свободно выбирать или назначать членов ВСП.

