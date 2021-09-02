На Украине уволили двух судей Верховного суда

Высший совет правосудия (ВСП, государственный орган судейского управления — прим. «Ленты.ру») Украины отправил в отставку двух судей Верховного суда (ВС). Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу совета.

Своих постов лишились члены Кассационного уголовного суда, который входит в состав ВС, Светлана Вус и Василий Огурецкий. Они занимали судейские должности с 1996 и 2017 года соответственно. По данным портала, в конце августа юристы подали в отставку по собственному желанию, однако не назвали причин такого решения.

В свою очередь, источники издания «Страна.ua» утверждают, что массовая отставка судей Верховного суда продолжится. Она связана «с беспрецедентным давлением Офиса президента», который преследует целью не допустить негативных для себя решений по искам против Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, речь идет о жалобах по санкциям, которые СНБО наложил на оппозиционные медиа, организации и граждан страны.

В июле 2021 года Верховный суд Украины отменил указ президента Владимира Зеленского, лишающий действующего главу Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого права находиться в его составе. В ответ на это Офис украинского лидера обвинил орган в саботаже судебной реформы и пригрозил последствиями.