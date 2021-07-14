Указ Зеленского против главы Конституционного суда признали незаконным

Верховный суд Украины (ВС) отменил указ президента Владимира Зеленского, лишающий действующего главу Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого права находиться в его составе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

Речь идет о решении Зеленского отменить назначение Тупицкого на должность судьи КС, подписанное еще при экс-президенте Викторе Януковиче. Оно было принято в марте 2021 года совместно с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), которое сочло пребывание судьи на посту «угрозой национальной безопасности». ВС признал такую позицию незаконной.

27 октября прошлого года КС Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАБУ) ряда ключевых полномочий. Президент не признал эти решения, в стране начался конституционный кризис.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы Конституционного суда. Против юриста также были возбуждены уголовные дела. В конце февраля президент продлил срок отстранения на месяц. Однако КС заявил, что не будет отстранять Тупицкого. В январе управление госохраны не пустило судью к месту работы, после чего тот перешел на удаленный формат.