В офисе Зеленского обвинили Верховный суд в саботаже судебной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский будет подавать апелляцию на решение Верховного суда (ВС) о признании противоправным его указа о лишении главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого права находиться в составе КС. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на советника главы ведомства Михаила Подоляка.

Он заявил, что Зеленский действовал законно и в интересах общества. Подоляк обвинил ВС в саботаже антикоррупционной борьбы и назвал решение суда «проявлением классической судейской коррупции».

Подоляк также подчеркнул, что Тупицкого пытаются вернуть для «уничтожения судебной реформы». Он отметил, что его небезосновательно подозревают в «совершении преступлений против правосудия». По мнению советника главы офиса президента, Тупицкий «должен получить справедливый приговор».

Ранее Верховный суд Украины отменил указ Зеленского, который был принят в марте 2021 года совместно с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Тогда в СНБО сочли пребывание Тупицкого на посту «угрозой национальной безопасности». ВС признал такое решение незаконным.

В декабре 2020-го Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы Конституционного суда. Против него также были возбуждены уголовные дела.