Под Киевом после посиделок нашли мертвым действующего судью Печерского суда

В субботу, 11 сентября, в селе Погреба Киевской области был обнаружен мертвым действующий судья Печерского районного суда Виталий Писанец, который участвовал в судебном процессе об убийстве на Украине белорусского журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

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По данным ведомства, перед смертью мужчина отдыхал в компании со следователем Национальной полиции Евгением Хоменко и владельцем дома Петром Онопенко, который представился адвокатом. По приезде полиция обнаружила судью лежавшим на полу, на одежде были пятна бурого цвета, следов телесных повреждений не зафиксировали.

По версии свидетелей произошедшего, во время посиделок между Писанцом и Хоменко возник словесный конфликт, после чего судья ударил следователя рукой по лицу. На этом инцидент был исчерпан, мужчины продолжили выпивать, но через 40 минут у Писанца началось кровотечение из носа и посинело лицо, он потерял равновесие и упал. Хоменко и Онопенко попытались оказать ему первую помощь, однако мужчина скончался.

Позднее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) выяснили, что Онопенко предъявил недействительное свидетельство адвоката. Как сообщает «Страна.ua», он оказался братом бывшего главы Верховного суда Украины Василия Онопенко. Тот, по данным издания, «имеет более чем 25-летний опыт работы в Службе безопасности Украины, в том числе на руководящих должностях».

Причины смерти на данный момент устанавливаются, по факту гибели судьи начало уголовное расследование по делу об умышленном убийстве. Офис генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве.