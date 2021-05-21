Обвиняемая в убийстве Шеремета рассказала о переписке с Зеленским

Военная медсестра Яна Дугарь, обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, рассказала о своей переписке с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она опубликовала пост на Facebook после того, как глава государства на пресс-конференции 20 мая сообщил об их общении.

«Мне поступают немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так!!! В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла!» — сообщила Дугарь.

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Она пояснила, что хотела донести до Зеленского свое видение ситуации, и подчеркнула, что «переписка между двумя и более людьми — нормально». «Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским!» — отметила Дугарь.

20 мая Зеленский сообщил, что переписывается с обвиняемой, а позже показал одному из журналистов сообщения на телефоне. Президент Украины заявил, что не знает, кто убил Шеремета, иначе сделал бы все, чтобы преступников арестовали. Зеленский не исключил, что к случившемуся может быть причастна Служба безопасности Украины.

Павел Шеремет погиб летом 2016 года, его машину взорвали в центре Киева. В декабре 2019-го в убийстве обвинили Дугарь, детского хирурга Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана Антитеррористической операции в Донбассе Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.