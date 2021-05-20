Зеленский допустил причастность СБУ к убийству Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский допустил причастность Службы безопасности страны к убийству журналиста Павла Шеремета. Трансляция его пресс-конференция доступна в Facebook.

Зеленского спросили, могла ли контрразведка СБУ быть причастна к убийству и что по этому поводу думает «его друг», глава спецслужбы Иван Баканов.

«Имеют ли отношение, сложно сказать. Вероятность причастности при той каденции [Петра Порошенко] тех или иных людей, которые могли быть связаны с контрразведкой, наверное, есть», — сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что не знает, кто убил Шеремета. В противном случае он бы сделал все, чтобы преступников арестовали, заверил Зеленский. Он также отметил, что при его правлении ни один журналист не был убит.

Шеремет погиб летом 2016 года, его машину взорвали в центре Киева. В декабре 2019-го в убийстве обвинили военную медсестру Яну Дугарь, детского хирурга Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана Антитеррористической операции в Донбассе Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину. Еще в 2017 году вышел фильм-расследование, в котором утверждалось, что в ночь перед убийством у дома Шеремета был сотрудник СБУ.