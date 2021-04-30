На Украине отпустили из-под стражи обвиняемого в убийстве Павла Шеремета

На Украине суд освободил из-под стражи Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Он переведен из СИЗО под круглосуточный домашний арест, пишет «Страна.ua»..

На заседании 30 апреля прокурор не стал требовать продления ареста, судья частично удовлетворил ходатайство защиты. Под стражей Антоненко находился с декабря 2019 года.

Шеремет погиб летом 2016 года, когда его машину взорвали в центре Киева. В декабре 2019-го в убийстве обвинили военную медсестру Яну Дугарь, детского хирурга Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана Антитеррористической операции в Донбассе Андрея Антоненко. Они отрицают свою вину.

Кузьменко находится под домашним арестом, Дугарь отпустили под личное обязательство.

4 января 2021 года в сети появилась запись, на которой, как утверждается, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство Шеремета.