Расследование дела Шеремета продлили до середины июня

Офис генерального прокурора Украины по просьбе следователей Национальной полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — до 12 июня 2020 года. Об этом hromadske рассказал прокурор по делу Сергей Зузак.
Следователи просили увеличить сроки досудебного следствия в отношении подозреваемых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко. Они поясняли, что нужно завершить около 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия. В итоге сроки продлили до середины июня. В ближайшие дни должны состояться суды по продлению меры пресечения подозреваемым. Зузак утверждает, что трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа.
Павел Шеремет погиб в 2016 году в Киеве при взрыве машины. Спустя три года в убийстве обвинили ветеранов боевых действий в Донбассе. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Никто из подозреваемых не признает вины.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения