В Раде допустили увольнение Авакова из-за развала дела Шеремета

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский допустил увольнение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в случае развала уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом депутат заявил в интервью «РБК-Украина».

Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен. «Я считаю, что, если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, — это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности», — сказал Монастырский и добавил, что дело об убийстве журналиста «однозначно станет Рубиконом».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Под днищем его автомобиля было установлено взрывное устройство. В декабре 2019-го были названы имена пятерых подозреваемых в убийстве. В январе 2020 года суд в Киеве смягчил меру пресечения одной из них — Яне Дугарь, которая была отправлена под ночной домашний арест. Владислав и Инна Грищенко, которых также обвинили в причастности к убийству журналиста, не получили статус подозреваемых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!