Аваков отказался доверять расследованию убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора.

По его словам, Аваков провел «очень подробный брифинг» для иностранных послов. «Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи [в расследовании]. И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь» — рассказал Тейлор.

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Дипломат отметил, что не уверен в том, что Аваков лично доверяет расследованию и убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения. «Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен», — заявил Тейлор.

Ранее правоохранительные органы Украины назвали подозреваемых в убийстве Шеремета. Как выяснило следствие, в преступной группировке состояли пять человек: детский врач Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко, военнослужащая Яна Дугарь, а также ветераны конфликта в Донбассе Владислав и Инна Грищенко.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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