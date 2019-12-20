Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии. Об этом пишет издание «Украинская правда».

20 декабря должно было состояться заседание, посвященное рассмотрению апелляций на арест со стороны подозреваемых к причастности к убийству музыканта Андрея Антоненко и врача Юлии Кузьменко. Однако прокуроры не смогли прийти, из-за чего суд пришлось перенести на 23 и 24 декабря. Такое положение дел не устроило Кузьменко, которая заявила, что не покинет зал до тех пор, пока ее апелляция не будет рассмотрена.

После официального завершения заседания друзья и знакомые Кузьменко оставались в зале суда на протяжении пяти часов, блокируя выход и не давая сотрудникам правоохранительных органов забрать подозреваемую обратно в СИЗО.

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Ситуация изменилась только после того, как зал заседания начали штурмовать несколько десятков правоохранителей. Штурм проходил под крики «Позор!» со стороны Кузьменко и ее сторонников. Впоследствии подозреваемая в добровольном порядке покинула зал в сопровождении правоохранителей.

Ранее Кузьменко написала письмо матери Шеремета, в котором заявила, что не намерена убеждать ее в своей невиновности, поскольку в этом ее должны убедить результаты следственных экспериментов и экспертиз. До этого она согласилась сотрудничать со следствием, а также пообещала «растоптать репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи», причастных к делу Шеремета, когда будет установлена ее непричастность.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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