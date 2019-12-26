Опубликован полный текст разговора о «сакральной жертве» из дела Шеремета

Адвокат Владислав Добош, который представляет интересы подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, опубликовал полный текст разговора о «сакральной жертве». Соответствующий пост размещен на его странице в Facebook.

Данный разговор о «сакральной жертве», необходимой для дестабилизации ситуации на Украине, использовался в суде в качестве характеристики подозреваемой. Из опубликованной стенограммы следует, что «сакральную жертву» Кузьменко планировала сделать из ветерана боевых действий в Донбассе Маруси Зверобой. В разговоре предлагалось использовать конфликт Зверобой с властью, разгоревшийся после ее угроз в адрес главы государства, и сделать из нее «жертву-героя».

«Нам нужна героиня. Потому что попсовый персонаж "Слуги народа" можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой», — поясняла Кузьменко. В разговоре с неизвестным также прозвучали предложения устроить покушение на Зверобой или похитить ее детей, что повлекло бы за собой «бучу» в обществе.

Адвокат Добош указывает, что в разговоре нет ни слова об убитом Павле Шеремете, поэтому использование этого разговора в деле неуместно. «И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа!», — написал он.

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Ранее Кузьменко написала письмо матери Шеремета, в котором заявила, что не намерена убеждать ее в своей невиновности, поскольку в этом ее должны убедить результаты следственных экспериментов и экспертиз. До этого она согласилась сотрудничать со следствием, а также пообещала «растоптать репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи», причастных к делу Шеремета, когда будет установлена ее непричастность.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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