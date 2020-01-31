На Украине заявили о недостаточности доказательств в деле Шеремета

Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета необходимы дополнительные доказательства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщает «Интерфакс-Украина».

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По его словам, собранного украинскими правоохранителями объема доказательств недостаточно. Рябошапка отметил, что для сбора дополнительных улик уже подготовлены письменные указания прокуроров следствию и установлены сроки расследования.

«Будем следить за выполнением этих указаний», — отметил генпрокурор, добавив, что от этого будут зависеть процессуальные решения по делу Шеремета.

Отвечая на вопрос о том, можно ли выйти на заказчиков убийства журналиста, Рябошапка сказал: «Это наша задача — двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, — без этого расследование будет неполноценным».

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Под днищем его автомобиля было установлено взрывное устройство. В декабре 2019-го были названы имена пятерых подозреваемых в убийстве. В январе 2020 года суд в Киеве смягчил меру пресечения одной из них — Яне Дугарь, которая была отправлена под ночной домашний арест. Владислав и Инна Грищенко, которых также обвинили в причастности к убийству журналиста, не получили статус подозреваемых.

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