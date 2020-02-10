На Украине проверят связь СБУ с подозреваемыми в убийстве Шеремета

Более десятка сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) проверяют на связь с подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом «РБК-Украина» сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, это не возможные связи, а «вполне конкретные». «Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится», — заявил замглавы МВД.

Ранее были опубликованы предполагаемые аудиозаписи разговоров фигурантов дела Шеремета с сотрудниками СБУ.

Шеремет погиб утром в 2016 году в результате взрыва его машины в Киеве. В декабре 2019-го МВД назвало имена пятерых человек, которые «объективно подозреваются» в совершении преступления: врач Юлия Кузьменко, сержант Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, шесть раз судимый Владислав Грищенко и его жена Инна. Все они — участники войны в Донбассе и, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию на Украине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!