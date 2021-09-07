На Украине захотели сократить число местных судов из-за нехватки денег

Депутаты от правящей украинской партии «Слуга народа» захотели в три-четыре раза сократить на Украине число местных судов с целью уменьшения бюджетных расходов. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на главу рабочей группы по разработке соответствующего законопроекта Павла Павлишина.

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По его словам, сейчас в республике работают около шести сотен местных судов, и власти рассчитывают провести их оптимизацию с целью сокращения трат на оплату коммунальных услуг и охраны зданий. «Качество правосудия должно улучшиться — в окружных судах будет минимум по восемь судей, а не один или два, как сейчас в районных судах», — сказал Павлишин.

Он отметил, что в перспективе такая практика может быть распространена и на окружные суды. Это позволит построить для них новые здания и преодолеть проблему нехватки денег в местных бюджетах. «Пока что правосудие будет осуществляться в тех же зданиях, что и сейчас. Но в будущем надо будет совершенствовать карту судов», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что на Украине начались отставки судей Верховного суда на фоне давления со стороны Офиса президента. Источники издания «Страна.ua» утверждают, что руководство республики стремится не допустить негативных для себя решений по искам против Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, речь идет о жалобах по санкциям, которые СНБО наложил на оппозиционные медиа, организации и граждан.