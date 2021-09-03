Зеленский заявил о невозможности авторитаризма на Украине

Возвращение авторитарного режима на Украину невозможно, этого не допустит сильное и демократическое гражданское общество. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время выступления в Стэнфордском университете США, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как отмечает агентство, во время беседы один из слушателей задал украинскому лидеру вопрос, не боится ли он, убив «дракона», стать «драконом» сам. «Кто бы что ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут», — ответил Зеленский.

Он также подчеркнул, что этот факт разительно отличает Украину от России, которая стремится лишь «что-то забрать» у своих граждан, «а не дать». «Мы читали сигналы Российской Федерации — якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали», — заверил собравшихся глава государства.

Ранее стало известно, что на Украине начались отставки судей Верховного суда на фоне давления со стороны Офиса президента. Источники издания «Страна.ua» утверждают, что руководство республики стремится не допустить негативных для себя решений по искам против Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, речь идет о жалобах по санкциям, которые СНБО наложил на оппозиционные медиа, организации и граждан.