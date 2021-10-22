Американский офицер предупредил Россию об опасности вступления Украины в НАТО

У России есть все основания для беспокойства в случае вступления Украины в ряды НАТО, заявил бывший представитель Североатлантического альянса в Москве отставной капитан первого ранга военно-морских сил США Гарри Табах (Gary Tabach), передает «Обозреватель».

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По словам офицера, Украина является суверенным государством и может «вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, Америкой, Марсом, с кем угодно». Табах призвал Россию опасаться вступления Украины в НАТО, так как Запад будет действовать в интересах Киева.

«Альянс будет защищать ее уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности», — предупредил военный.

Ранее декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон (Timothy Colton) признал членство Украины в НАТО невозможным. По его словам, для вступления Киева в альянс потребуется единодушное согласие со стороны европейцев, а этого не произойдет.