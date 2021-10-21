Членство Украины в НАТО признали невозможным

Украине следует признать, что на данный момент членство в НАТО для нее практически невозможно. Об этом заявил в интервью изданию «Известия» декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон.

Материалы по теме «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

По его словам, для вступления Киева в альянс потребуется единодушное согласие со стороны европейцев, а этого не произойдет. Он отметил, что текущий непростой статус-кво сохранится.

Профессор Гарварда также отметил, что США не готовы идти на риски ради Украины, о чем свидетельствуют инциденты в Керченском проливе и Азовском море. Киеву надо осознать, что у поддержки Вашингтона есть определенные пределы, резюмировал он.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что на данный момент Украина полностью готова к вступлению в НАТО. Помимо этого, украинский дипломат подчеркнул, что Украина идет в НАТО не как проситель с протянутой рукой, а как огромная сила. Он рассказал, что Украина могла бы стать «четвертой силой» по военной мощи в союзе, превосходя большинство стран НАТО, помимо США, Турции и Франции, по крайней мере, по сухопутному компоненту.