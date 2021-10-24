В Раде рассказали об апокалиптическом настроении после слов Путина

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Парламентарий напомнил о моменте, когда российский лидер на заседании Валдайского клуба прокомментировал предположение, что ракеты США могут появиться под Харьковом и без формального вступления Киева в НАТО. «И что нам делать-то с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами — к нам под нос их засовывают», — отметил Путин. После президент России подчеркнул, что это, конечно, проблема.

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Украинский депутат назвал данную ремарку «мрачной» и объяснил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе. Он также объяснил, что если США смогут разместить ракеты на Украине, то они получат возможность выдвинуть России ультиматум. Например, по его словам, Вашингтон может потребовать от Москвы демилитаризации Крыма или прекращения военно-технического сотрудничества с Китаем.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Польским институтом международных отношений заявил, что его страна сможет нести полную ответственность за безопасную жизнь в Европе. По словам Кулебы, членство Украины в Европейском союзе и НАТО является лишь вопросом времени — страна реализует для этого все необходимые направления политики. Последние 30 лет истории Украины глава МИД назвал периодом большого успеха, отметив, что у страны имеются проблемы, требующие решений.