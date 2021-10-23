Политолог назвал условие для ввода российских войск на Украину

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил в интервью изданию Украина.ру, что стремления Украины вступить в НАТО приведет к тому, что в итоге страна окажется так называемым «получленом» организации, взяв на себя все ее обязательства, но при этом не получив никаких прав. По его мнению, в таких условиях Россия сможет ввести войска на территорию Украины.

Эксперт прокомментировал заявление бывшего спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера о возможности Украины и Грузии вступить в НАТО без учета пятой статьи о коллективной самообороне, предусматривающей создание системы коллективной защиты, когда нападение на одну из стран-участниц альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов организации. Он отметил, что Волкер провалил работу, которую делали спецслужбы США, и сейчас его можно не воспринимать всерьез.

Материалы по теме «Страны сговорились? Это же чушь» Пандемия, заговор, Украина и рост цен: главные цитаты из прямой линии Путина «Русские, убирайтесь!» 30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?

«Там будет другое — там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое "получленство", которое называется ПДЧ — План действий по членству. Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. И в таком состоянии ПДЧ Украина может находиться от пяти до сорока лет», — отметил политолог.

По его словам, в Москве сформулировали «красные черты», согласно которым, при принятии ПДЧ российские войска просто войдут на территорию Украины и большинство ее граждан на юго-востоке страны поддержат их.

Ранее бывший представитель Североатлантического альянса в Москве отставной капитан первого ранга военно-морских сил США Гарри Табах заявил, что Украина является суверенным государством и может «вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, Америкой, Марсом, с кем угодно». Табах призвал Россию опасаться вступления Украины в НАТО, так как Запад будет действовать в интересах Киева.