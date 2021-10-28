Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте высмеял реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать европейскому блоку один миллион евро штрафа каждые сутки, пока не начнет работать над реформой своей судебной системы.

Сенатор считает, что негодование Польши по поводу решения Европейского суда является «несколько наигранным». «ЕС — это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?» — отметил он.

По словам политика, Евросоюз доказывает Польше, что «нельзя быть немножко беременной». «Польше предстоит доказать обратное», — добавил он.

Ранее 27 октября Суд ЕС наложил на польское государство штраф в размере 1 миллиона евро в сутки из-за его отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда — в европейском блоке считают, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в республике.

Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что решение Суда ЕС штрафовать Польшу на миллион евро в сутки за реформу судов — это шантаж и узурпация власти в республике со стороны Брюсселя.