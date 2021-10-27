Польша ответила ЕС на штраф в миллион евро в сутки

Решение Суда ЕС штрафовать Польшу на миллион евро в сутки за реформу судов — это шантаж и узурпация власти в республике со стороны Брюсселя. Об этом заявил заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета у себя в Twitter.

«Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда. Он действует вне компетенций и злоупотребляет наложением денежных штрафов и временных мер. Это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство нашего государства, это узурпация и шантаж», — написал Калета в социальной сети.

Ранее 27 октября Суд ЕС наложил на польское государство штраф в размере 1 миллиона евро в сутки из-за его отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда — в европейском блоке считают, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в республике.

7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы. Ровно через месяц, 7 октября, польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским.