Премьер Польши пообещал защищать страну в «третьей мировой войне» против ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал защищать страну в «третьей мировой войне», которую, по его мнению, может начать Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает газета Financial Times, передает РИА Новости.

«Что будет, если Еврокомиссия начнет третью мировую войну? Если она начнет третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении», — заявил Моравецкий. Он предупредил, что любое действие со стороны ЕС, направленное на сокращение финансирования, повлечет жесткие ответные меры.

7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы. Ровно через месяц, 7 октября, польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским.

Позже Матеуш Моравецкий выступил в Европарламенте с резким заявлением по сложившейся ситуации. «Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — сказал он и добавил, что подобная практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.