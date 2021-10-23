Польше предсказали сильный удар по экономике

Если ЕС задержит или сократит фоновую помощь Польше, то это сильно скажется на валюте и экономике страны, пишет Bloomberg. Подобные меры могут быть приняты после решения Конституционного суда Польши, который признал верховенство польских законов над европейскими.

При «неблагоприятном сценарии» финансирование будет приостановлено до конца 2023 года, а затем возобновится. По оценке экономиста Матеуша Урбана, тогда злотый может потерять более 12 процентов по отношению к доллару в первой половине следующего года. Кроме того, это подстегнет инфляцию, предсказывает он.

По словам Урбана, рост ВВП может сократится в совокупности на 1,4 процентных пункта в течение следующих двух лет, при этом общий объем производственных потерь до 2026 года составит 170 миллиардов злотых, что эквивалентно восьми процентам экономического производства. Признаки того, что Польша может выйти из ЕС, увеличивают нестабильность на рынке, хотя такая возможность «крайне маловероятна», уверен эксперт.

Ранее лидеры стран Европейского союза допустили возможность экономических санкций против Польши. Лидеры стран ЕС не хотят, чтобы консервативно настроенное государство получало выгоды от взносов, которые они делают в бюджет организации.