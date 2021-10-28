В Польше заявили об объявленной Евросоюзом войне

Польские политики заявили о войне с Евросоюзом после решения о штрафе за реформу судов

Польские политики заявили, что Евросоюз объявил войну стране после того, как Суд ЕС обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки за реформу судов. Об этом пишет портал Onet.

По мнению депутата Януша Ковальского, Евросоюз начал новый этап гибридной войны против Польши. Он призвал Варшаву бойкотировать организацию и блокировать все ее решения до тех пор, пока в Брюсселе «не восстановят верховенство закона». Депутат от партии «Право и справедливость» Казимеж Смолиньский, в свою очередь, назвал решение Суда ЕС «продолжением политической войны» против страны.

Как заявила бывший премьер-министр страны Беата Шидло, европейские институты предпочитают не вести диалог с Польшей, а оказывать на нее давление. «Кто за это заплатит: Моравецкий, Качиньский? Нет, заплатят все поляки посредством налогов, высоких цен на электричество и газ», — высказался парламентарий Петр Борис.

Депутат от «Гражданской платформы» Роберт Кропивницкий заявил, что Варшава вынуждена платить по миллиону евро в день за «глупые действия правительства». По его мнению, представители польской власти должны платить штрафы из собственного кармана.

27 октября Суд ЕС наложил на польское государство штраф в размере 1 миллиона евро в сутки из-за его отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда — в европейском блоке считают, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в республике.

7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы. Ровно через месяц, 7 октября, польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским.

