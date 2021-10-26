Европа поставила ультиматум Польше из-за угольной шахты

Европейский Союз угрожает заблокировать Польше доступ к 18 миллионам евро (21 миллион долларов). Брюссель поставил ультиматум: либо страна выплачивает штраф в 500 тысяч евро в день по делу угольной шахты «Туров», либо его вычитают из бюджетных платежей, сообщает Bloomberg.
В сентябре Польша отказалась закрывать шахту, которая, как заявляет Чехия, истощает запасы воды из пограничных регионов. Европейский суд приговорил страну к ежедневному штрафу до закрытия рудника. Еврокомиссия в октябре направила правительству Польши письмо с просьбой предоставить информацию о плане прекращения работы шахты. В правительстве Польши заявили, что не считают письмо ЕК официальным запросом на оплату штрафа, а представитель ЕК сообщил, что ЕС будет продолжать отправлять запросы до тех пор, пока Варшава не выполнит поставленное условие и не закроет шахту «Туров».
Польша получает 70 процентов электроэнергии из угля, а на «Туров» приходится до 7 процентов энергоснабжения страны. По версии Польши, закрытие рудника, принадлежащего крупнейшему в государстве коммунальному предприятию, может привести к отключениям электроэнергии и потере рабочих мест.
ЕС уже заморозил выплату в 36 миллиардов евро, запрошенных Польшей на восстановление после пандемии. Блокировка этой суммы была связана с судебной реформой, которая подрывала независимость судей. После Польша приняла закон, ставящий конституцию страны выше законов ЕС. Еврокомиссия в ответ на это пригрозила лишить Польшу права голоса в блоке и запустить новый бюджетный механизм удерживания платежей, который позволит блокировать выплаты странам, обвиняемым в нарушении демократических принципов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил политиков ЕС в шантаже и заявил, что страна может сорвать переговоры по климату, если не получит средств из бюджета.