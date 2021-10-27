Вице-премьер Польши призвал усилить армию из-за «имперских амбиций России»

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал усилить армию из-за геополитических проблем страны, в частности, «имперских амбиций России». Его слова передает Associated Press.

Так, Качиньский указал на необходимость принять законопроект, который будет предусматривать усиление вооруженных сил страны. Согласно документу, вырастет оборонный бюджет Польши, а также почти в два раза увеличится численность армии — минимум до 250 тысяч военных и 50 тысяч резервистов.

«Если мы хотим избежать наихудшего, а именно — войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: "Если ты хочешь мира, готовься к войне"», — заявил политик. По его мнению, Польша должна обладать серьезной сдерживающей силой, а также возможностью «эффективно защищаться на протяжении долгого времени».

В октябре Ярослав Качиньский обвинил Россию в ведении многоступенчатой гибридной войны против страны. По мнению политика, сейчас против Польши ведется гибридная война сразу в двух направлениях: возле польско-белорусской границы и в самой Варшаве.