В США задумали выплатить компенсации пострадавшим от политики Трампа мигрантам

Администрация президента США Джо Байдена задумала выплатить компенсации пересекшим южную границу США мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате проводимой бывшим президентом страны Дональдом Трампом миграционной политики. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По словам источников издания, общая сумма выплат может составить более одного миллиарда долларов. Работой над планом выплаты компенсаций занимаются Минюст, Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США.

Ожидается, что каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до 450 тысяч долларов исходя из обстоятельств. На данный момент около 940 семей мигрантов подали иски на возмещение ущерба.

По данным правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU), представляющую интересы семей в одном из поданных исков, около 5,5 тысячи детей беженцев были разлучены с родителями из-за политики Трампа.

Ранее Трамп заявил, что США «умирают изнутри» из-за миграционного кризиса и бездействия властей. Экс-президент пожаловался на миллионы нелегальных мигрантов, которые «отравляют» Соединенные Штаты. По его словам, американские власти в большинстве случае даже не останавливают и не допрашивают их.