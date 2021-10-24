Трамп пожаловался на отравление США нелегальными мигрантами

США «умирают изнутри» из-за миграционного кризиса и бездействия властей. Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп, пишет его представитель Лиз Харрингтон в Twitter.

Экс-президент пожаловался на миллионы нелегальных мигрантов, которые «отравляют» Соединенные Штаты. По его словам, американские власти в большинстве случае даже не останавливают и не допрашивают их. В качестве решения проблемы он предложил достроить стену на границе с Мексикой. «Это можно осуществить быстро», — отметил Трамп.

Бывший американский лидер также подчеркнул, что многие из нелегалов являются крайне опасными преступниками из «опустевших тюрем» других стран, а 97 процентов беженцев из Афганистана и вовсе не должны были оказаться в США. «Эти люди должны быть проверены очень тщательно, потому что многие из них могут оказаться тесно связанными с терроризмом», — добавил он.

20 октября в Соединенных Штатах сообщили о рекордном количестве задержанных нелегальных мигрантов за 35 лет. По данным Погранично-таможенной службы страны, в 2021 отчетном году правоохранителям удалось поймать порядка 1,7 миллиона нарушителей. Из них 608 тысяч прибыли из Мексики, 657 тысяч — из стран Центральной Америки, а 367 тысяч — из Южной Америки.

