В США задержали рекордное количество нелегальных мигрантов за 35 лет

Государственная граница США и Мексики переживает рекордный приток нелегальных мигрантов за последние 35 лет. Погранично-таможенная служба Соединенных Штатов задержала 1,7 миллионов нарушителей в 2021 отчетном году, следует из сообщения The Washington Post.

По итогам 2021 года количество задержаний превысило рекордный 1986 год. Из общего числа мигрантов 608 тысяч прибыли из Мексики, еще 657 тысяч — из стран Центральной Америки, а 367 тысяч — из Южной Америки.

Рост попыток нелегально пересечь южную американскую границу был зафиксирован в прошлом году, но после инаугурации президента США Джо Байдена увеличился кратно. В ходе своей предвыборной кампании Байден обещал сделать Соединенные Штаты более гостеприимными в отношении мигрантов. Многие мигранты сообщают журналистам, что они решились на дорогое и рискованное путешествие на север с верой, что президент Байден разрешит им остаться в США.

Но арестованных мигрантов отправляют обратно, ссылаясь на меру, известную как «Пункт 42»: согласно ей, американские власти могут не пустить прибывших на территорию страны из-за опасений распространения COVID-19. Это положение администрация Байдена приняла в сентябре, вызвав резкий рост критики в адрес президента. 62 процента мигрантов развернули именно по этому пункту.

Больше всего обострение миграционного кризиса в сентябре ударило по южным штатам. Губернатор Техаса призвал администрацию президента США ввести на территории страны чрезвычайно положение. Глава полиции крупного приграничного города Тусон, штат Аризона, назвал ситуацию с мигрантами кризисом. Нынешний офис президента США заявляет, что в миграционном кризисе виновата предыдущая администрация Вашингтона во главе с Дональдом Трампом и экономический коллапс, вызванный пандемией COVID-19.

Проблема растущего миграционного потока из Латинской Америки — одна из самых болезненных для американского общества. Бывший президент США Дональд Трамп пытался решить ее с помощью возведения стены вдоль границы с Мексикой. Джо Байден идет другим путем, например, отправляет деньги на преодоление кризиса родным странам мигрантов. Но стену все равно достраивает.