Байден отправлял детей и внуков в бывший концлагерь Дахау

Президент США Джо Байден рассказал, что отправлял детей и внуков в бывший концлагерь Дахау, чтобы те увидели преступления нацистов, а также узнали о равнодушии обывателей, которые позволили трагедии случиться. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер упомянул о таких поездках в Германию как о семейной традиции, обязательной по достижении 15 лет. Он отметил, что «дает слово Байдена» — сажает детей и внуков в самолет и отправляет в Дахау.

«Я хочу, чтобы они видели приятные домики, которые стояли прямо напротив забора, с их красивыми крышами. Люди, которые там жили, убеждали себя: "Это не я. Я этого не делаю. Я не знаю, что там происходит"», — подчеркнул Байден.

Президент США также поделился, что о холокосте с ним часто говорил отец. «Он страстно верил в то, что единственный способ соблюсти заповедь "никогда больше" — напоминать себе о том, что случилось, о том, сколько людей, считающих себя приличными, предпочли думать, что на самом деле этого не было, что они не знали о том, что творилось», — рассказал Байден.

Дахау был первым концлагерем, созданным в Германии после прихода к власти Адольфа Гитлера. Там погибли до 70 тысяч человек, а оставшиеся в живых узники были освобождены американскими войсками в апреле 1945 года.