Странное поведение Байдена на мероприятии вызвало удивление в сети

Во время одного из мероприятий Джо Байден странно повел себя, вызвав удивление в сети

Поведение президента США Джо Байдена снова вызвало удивление и смех у пользователей сети. Во время своего визита в одну из американских школ, куда политик прибыл вместе с супругой Джилл Байден, он неожиданно отвлекся на что-то и ушел. Видео произошедшего доступно на YouTube.

Когда первая леди начала свою речь, Байден обернулся так, будто его окликнули, и ушел. Он вернулся к трибуне через несколько секунд, однако причина такого происшествия осталась загадкой.

Пользователи сети не упустили возможности пошутить над политиком. Так, подписчики Telegram-канала «Коза кричала» опубликовали отредактированное видео, на котором глава государства следует за фургончиком с мороженым.

Шутка о пристрастии Байдена к мороженому популярна и среди англоязычной публики. В середине августа в сети распространились кадры, сделанные в Северной Каролине: на них можно увидеть билборды, на которых политик изображен с рожком мороженого. Тем самым неизвестный высмеял решение о выводе войск из Афганистана.