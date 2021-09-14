Предки Байдена оказались рабовладельцами

Президент США Джо Байден часто обращает внимание на свои ирландские корни, оставляя в тени часть генеалогического древа своей семьи, напоминающего о колониальной истории Соединенных Штатов. Об этом пишет Politico со ссылкой на книгу «Байдены» (The Bidens) Бена Шрекингера, в которой утверждается, что среди предков главы Белого дома были рабовладельцы.

Пролить свет на историю семьи президента удалось специалисту по генеалогии из Западной Вирджинии Александру Баннерману (Alexander Bannerman), который взялся за изучение предков 46-го главы государства.

Изучив переписи населения от разных лет и реестры, в которых содержались сведения о рабах, эксперт выяснил, что проживавший на территории штата Мэриленд прапрапрадед Байдена, Джесси Робинетт (Jesse Robinett), в 1800-х годах владел двумя рабами. В документах также оказалось упоминание о том, что еще один родственник Байдена, Томас Рэндл (Thomas Randle), в 1850-х годах получил в свое распоряжение 14-летнего юношу.

Баннерман также обнаружил отдаленное родство между Байденом и женой президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса Вариной Энн Бэнкс Хауэлл. При этом специалист отметил, что для семьи, чьи корни уходят в колониальный период, связи с рабством у Байденов довольно скромные.

Издание указывает, что перед тем, как Джо Байден публично признал свое ирландское происхождение, он заказывал полное генеалогическое древо у специалиста Джеймса Петти, однако оно не было опубликовано в дальнейшем, и после смерти эксперта в 2020 году его вдова и партнер отказалась раскрывать какую-либо информацию, подчеркивая конфиденциальность сотрудничества с клиентом.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден вспомнил про своего предшественника и противника на выборах 2020 года Дональда Трампа на выступлении перед сторонниками в Калифорнии и осенил себя крестным знамением, вызвав бурную реакцию толпы.