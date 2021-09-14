Белый дом не позволил американцам услышать вопросы Байдена

Белый дом прервал трансляцию речи президента США Джо Байдена, когда тот попытался задать вопрос одному из чиновников. Это произошло во время визита политика в штат Айдахо, кадры трансляции публикует Fox News.

Американский лидер обсуждал проблему лесных пожаров вместе с местными властями и чиновниками. Байден говорил большую часть выступления, однако в какой-то момент захотел задать вопрос Джорджу Гайсслеру из Национальной ассоциации государственных лесничих. «Могу я задать вам вопрос? Одна из тем, над которой я работал с другими, это...» — в этот момент трансляция прервалась.

Фактически политику так и не позволили быть услышанным широкой аудиторией, отмечает Fox News.

10 сентября стало известно, что некоторые сотрудники Белого дома отключают звук или выключают телевизор в ходе выступлений президента США. По словам сотрудников администрации, они решили отказаться от просмотра таких эфиров, так как сильно переживают из-за его оговорок и оплошностей перед прессой. Часть работников администрации даже призывает Байдена реже отвечать на вопросы журналистов и появляться на публике.