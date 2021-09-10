Сотрудники Байдена решили отказаться смотреть его выступления из-за оплошностей

Некоторые сотрудники Белого дома отключают звук или выключают телевизор в ходе выступлений президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на новостную рассылку Politico.

По словам сотрудников администрации, они решили отказаться от просмотра эфиров с президентом США, так как сильно переживают из-за его оговорок и оплошностей перед прессой. Часть работников администрации даже призывает Байдена реже отвечать на вопросы журналистов и появляться на публике.

Телеканал напомнил, как еще недавно американский президент заявил, что пришел работать в сенат «120 лет назад». Байден даже сам однажды назвал себя «машиной по производству оплошностей», так как часто путался в словах и выступал с неуместными высказываниями.

В июне член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа потребовал от Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну. Врача бывшего американского президента поддержали 13 членов республиканской партии. Конгрессмены указывают на «умственный упадок и забывчивость» Байдена.