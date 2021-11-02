Зеленский обсудил «Северный поток-2» с премьером Канады

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках климатической конференции ООН в Глазго. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В ходе переговоров Зеленский и Трюдо коснулись вопросов двусторонних отношений и военно-оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой, а также обсудили европейскую и общемировую повестку.

В частности, одной из тем встречи глав государств стала «угроза» российского газопровода «Северный поток-2» для энергетической безопасности Европы.

Украинский президент также проинформировал канадского премьера о продвижении реформ в республике и выразил надежду на первоочередную поддержку Канады в обретении Украиной членства в НАТО.

Ранее на полях конференции ООН в Глазго Зеленский также провел встречу с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы стороны затронули ключевые вопросы отношений ФРГ и Украины, а также газовый кризис в Европе и урегулирование конфликта в Донбассе.