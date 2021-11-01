Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и газовый кризис

Президент Украины Зеленский в Глазго обсудил с Меркель установление мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель на полях экологического саммита в Глазго. Об этом украинский лидер сообщил в своем Twitter.

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В ходе переговоров стороны коснулись ключевых вопросов двусторонних отношений. По словам Зеленского, им удалось обсудить обострение ситуации в Донбассе и пути мирного урегулирования конфликта, газовый кризис в Европе, а также некоторые актуальные направления отношений Украины и Германии.

Ранее посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Берлин и Москва уже ведут подготовку встречи в «нормандском формате» глав МИД Германии и России, однако дата переговоров еще не определена.

При этом глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что встреча должна быть содержательной и результативной, и, кроме того, Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, однако этого не происходит.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. ВСУ впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Кроме того, власти ДНР утверждают, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтверждает эту информацию. Применение беспилотника в зоне конфликта осудили Германия и Франция.