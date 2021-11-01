Лавров заявил о желании Украины показать крутость

Лавров: украинские власти рассуждают, что им выгоднее в загадочной истории с Bayraktar

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании украинских властей показать крутость в случае с применением беспилотника Bayraktar в Донбассе. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает РИА Новости.

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Лавров назвал загадочной историю с Bayraktar. По его словам, командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил, что дрон был использован, а министр обороны «говорит, что ничего подобного не случилось».

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней: показать крутость, что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в "нормандском формате"», — сказал Лавров.

26 октября украинские войска впервые задействовали в бою дрон Bayraktar TB2. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Портал «Диалог» сообщил, что министр обороны Андрей Таран опроверг использование беспилотника. Однако затем редакция заявила, что неизвестные хакеры взломали сайт и опубликовали фейковое опровержение от имени министра.