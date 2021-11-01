В Европарламенте предложили ЕС и США присоединиться к урегулированию в Донбассе

Переговоры в «нормандском формате» не приносят реального результата в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом депутат Европейского парламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, существующий формат переговоров с участием Украины, России, Германии и Франции не позволит добиться реального прогресса в урегулировании военного конфликта в регионе. В качестве альтернативного решения Кубилюс предложил присоединиться к нормандской четверке Европейскому союзу (ЕС) и США.

При этом депутат Европарламента подчеркнул, что исход конфликта в Донбассе зависит исключительно от Москвы, и отметил, что на позицию Кремля способна повлиять демократизация в самой России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в отсутствии результатов в урегулировании ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев «и пальцем не пошевелил» в вопросе выполнения Минских соглашений.