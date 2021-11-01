Лавров описал действия Украины в Донбассе словами «пальцем не пошевелила»

Украина не сделала ничего для того, чтобы выполнить Минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе. Такими словами действия Киева описал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

Так министр прокомментировал обвинения украинских властей в адрес Москвы, которая якобы не соблюдает договоренности по урегулированию в Донбассе. По словам Лаврова, одним из условий дальнейшей работы сторон было выполнение обещаний, данных в рамках встречи в «нормандском формате» в 2019 году.

«Все, что там было оговорено, должна была делать киевская власть. Она пальцем не пошевелила по "формуле Штайнмайера", по определению особого статуса Донбасса, по закреплению этого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины, и по вопросам безопасности», — цитирует главу МИД «Интерфакс».