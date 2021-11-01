США пообещали помочь Украине из-за «наращивания российских сил у границы»

Вашингтон поддержит Киев на фоне сообщений о «переброске» российских военных и техники к границе с Украиной. Текущую ситуацию в регионе США обсудили с представителями стран Европы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), цитату приводит РИА Новости.

«У нас была возможность на этих выходных провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу Украины и подтвердить, что мы защищаем и поддерживаем ее», — подчеркнул Салливан.

31 октября газета The Washington Post писала, что переброска техники и перемещения российских военных к границе с Украиной, якобы зафиксированные в конце месяца, вызывают обеспокоенность у США и стран Европейского союза.

Из публикации следует, что представители стран начали замечать перемещения военных России после того, как Москва завершила масштабные совместные учения с Белоруссией «Запад — 2021» в середине сентября.