Путин предостерег Байдена от создания новых военных баз США

Лавров: Путин на встрече с Байденом высказался против создания баз США в Центральной Азии

Президент России Владимир Путин ранее предостерегал американского лидера Джо Байдена от создания новых военных баз США в Центральной Азии. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра иностранных дел, данная тема поднималась в ходе встречи лидеров двух стран, которая прошла в Женеве в июне этого года.

«Путин сказал Байдену: "Мы категорически против того, чтобы вы пытались, как мы слышали, договариваться с центральноазиатскими странами о размещении на их территории части военной инфраструктуры для того, чтобы наносить, при необходимости, так называемые загоризонтные удары по территории Афганистана"», — рассказал Лавров в эфире программы Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24».

Глава российского МИД уточнил, что подобные обращения со стороны американцев поступали Узбекистану и Киргизии, однако оба государства отказались размещать базы США на своей территории. Кроме того, добавил Лавров, известно, что Вашингтон обращался по данному вопросу и к правительству Пакистана, однако там также отказались от сотрудничества.

В конце сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США заинтересовались возможным использованием российских военных баз в Средней Азии. По данным издания, это обсуждали на встрече в Финляндии 22 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что попытки Вашингтона разместить в Средней Азии собственные военные базы не приведут ни к чему хорошему.