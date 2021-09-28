Посол США прокомментировал сообщения о планах использовать российские базы

Посол США в Казахстане: пока нет планов использовать российские базы в Средней Азии

Посол США в Казахстане Уильям Мозер прокомментировал сообщения о планах использовать российские военные базы в Центральной Азии для борьбы с терроризмом, передает ТАСС.

«Пока у нас нет конкретных планов в данной сфере», — сказал Мозер на брифинге 28 сентября.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Штаты заинтересовались возможным использованием российских военных баз в Средней Азии. По информации издания, это обсуждали на встрече в Финляндии 22 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По данным газеты, в Совете национальной безопасности США сочли некоторые высказывания президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом указанием на то, что Москва может рассмотреть такой вариант. Милли должен был уточнить у Герасимова, действительно ли это так, но конкретного ответа не получил.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки США разместить в Средней Азии собственные военные базы не приведут ни к чему хорошему.

В мае сообщалось, что США хотят разместить в Узбекистане и Таджикистане войска в связи с выводом контингента из Афганистана.