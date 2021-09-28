США заинтересовались российскими военными базами в Азии

США проявили интерес к использованию российских военных баз в Центральной Азии. Такую возможность обсуждали глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на очной встрече в Финляндии 22 сентября. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в структурах американской исполнительной власти.

По данным издания, эта тема затрагивалась в связи с тем, что члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова президента России Владимира Путина на встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве указанием на то, что Москва может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом. Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так. Как пишет газета, Герасимов не дал Милли конкретного ответа на этот вопрос.

В свою очередь в Пентагоне эту информацию изданию не подтвердили.

В мае сообщалось, что руководство США задумалось о размещении американских войск в странах Центральной Азии, в частности — Узбекистане и Таджикистане, после вывода воинского контингента из Афганистана. Отмечалось, что это нужно для поддержки правительства Афганистана и сдерживания деятельности террористической организации «Талибан» (запрещена в России).