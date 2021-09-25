Лавров оценил вооружение Афганистана после ухода США

Лавров: оружие США в Афганистане не должно использоваться в неконструктивных целях

Глава МИД России Сергей Лавров оценил вооружение, оставленное в Афганистане, после ухода войск США и других стран НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, уход американцев из Афганистана был поспешным и происходил без анализа последствий, которые могут произойти из-за огромного количества оружия, оставленного в стране.

«Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях», — заявил Лавров.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась. 15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

31 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, генерал Кеннет Маккензи заявил, что последний американский солдат покинул Афганистан. США полностью завершили свое военное присутствие в стране 30 августа.