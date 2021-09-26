В США напомнили о важности борьбы с «угрозами» от России и Китая

В США вновь заявили о важности противостояния «угрозам», якобы поступающим со стороны России и Китая. Такое заявление сделал сенатор-демократ Кристофер Мерфи, передает RT.

По его словам, до недавнего времени США считались страной, увязшей в непрекращающейся войне в Афганистане. Однако после вывода американских войск из страны Вашингтон «высвободил много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов», которые можно направить на другие проекты, полагает сенатор. «Теперь мы можем переключиться на те сферы противостояния, в которых способны одержать верх», — пояснил он.

Также в сообщении, опубликованном на сайте сенатора, говорится, что необходимо инвестировать в развитие дипломатических и невоенных средств для борьбы с «угрозами» со стороны Москвы и Пекина.

24 сентября генерал армии США и 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон должен изучить способы расширения военных контактов с Москвой и наладить более тесные связи с российскими вооруженными силами. По мнению генерала, России и США необходимо рассмотреть возможность допуска наблюдателей друг друга на военные учения, что в настоящее время запрещено.