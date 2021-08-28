Американский генерал предрек превосходство Китая над Россией

Генерал-лейтенант ВВС США Томас Буссьер предрек превосходство Китая над Россией в возможностях ядерного вооружения. Его слова в ходе онлайн-форума по ядерному сдерживанию передает РИА Новости.

По мнению американского военного, Россия представляет ядерную угрозу в ближайшей перспективе. При этом Китай не менее опасен, считает Буссьер. «Он скоро превзойдет Россию по возможностям и станет главной ядерной угрозой», — заявил он. Генерал добавил, что это произойдет «в ближайшие несколько лет».

Ранее военный эксперт Кингстон Рейф заявил, что разработка ракет Китаем и Россией может вызвать неконтролируемую ядерную войну. Он обратил внимание, что в настоящее время Вашингтон модернизирует весь свой флот, а Пекин и Москва продолжают испытания новых ракет и расширяют свой арсенал.