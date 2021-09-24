В армии США призвали расширить военные контакты с Россией

Вашингтон должен изучить способы расширения военных контактов с Москвой и наладить более тесные связи с российскими вооруженными силами. Об этом заявил генерал армии США и 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает U.S. News.

По мнению генерала, России и США необходимо рассмотреть возможность допуска наблюдателей друг друга на военные учения, что в настоящее время запрещено. Таким образом получится снизить риск потенциального конфликта в условиях текущей напряженности в отношениях.

Милли также отметил, что контакты по военной линии не должны ограничиваться уровнем высшего руководства. Он призвал американских военачальников наладить взаимодействие с российскими коллегами. По словам генерала, подобные меры помогут уменьшить вероятность войны между сверхдержавами и поддержать международную стабильность и безопасность.

Ранее израильский аналитик и военный эксперт Яков Кедми заявил, что современные российские разработки в области военного вооружения доказывают нацеленность России на противостояние с США. По мнению эксперта, основной целью Москвы в случае войны с США станет американский флот, так как Вашингтон в основном опирается на свои военно-морские силы.